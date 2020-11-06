Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.40
$
77.49
91.41
91.60
Прогноз
09.11 – 16.11
$
78.78
92.49
Индексы и котировки Brent
39.89
–0.03 Золото
1940.88
+0.20 РТС
1108.15
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1824
+0.0005
22.10
1.1819
03.11
26.10
12.10

Отказ Швеции от карантина не привел к экономическому чуду 

Lenta.ru 4 часа назад
Отказ Швеции от карантина не привел к чуду
Фото: Reuters
Экономика Швеции в третьем квартале выросла меньше, чем ожидалось, а крона упала по отношению к евро. Отказ от карантина не привел страну к экономическому чуду, пишет Bloomberg.
ВВП вырос на 4,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом. Опрошенные агентством экономисты предсказывали рост в 5 процентов. Во втором квартале экономика сократилась на 8,6 процента. В 2020 году в Швеции будет не такая глубокая рецессия, чем в большинстве других стран, но есть признаки замедления деловой активности, отмечают эксперты.
В Швеции смертность от коронавируса значительно выше, чем в соседних странах. В последние недели резко возросло количество новых заболевших. Экономические прогнозы на четвертый квартал должны быть пересмотрены в сторону понижения, уверенны аналитики.
По оценке центробанка королевства, при негативном сценарии ВВП страны сократится на 9,7 процента по итогам 2020 года. В более позитивном варианте падение по итогам 2020 года составит 6,9 процента, а в 2021-м экономика восстановится на 4,6 процента.
Видео дня. Цены на нефть на бирже продолжают расти
Последние новости
Трамп объявил о победе «с исторически рекордными цифрами» Трамп объявил о победе «с исторически рекордными цифрами» Штаб Байдена объявил о получении решающих голосов Штаб Байдена объявил о получении решающих голосов Биолог оценила опасность заражения коронавирусом от животных Биолог оценила опасность заражения коронавирусом от животных
Комментарии
Экономика , Bloomberg
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение