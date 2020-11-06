Российским регионам напророчили долговую петлю из-за коронавирусного кризиса и ухудшения их экономического положения. Об этом пишут «Ведомости»

Как поясняет издание, в 2020 году федеральный бюджет принял на себя значительную часть удара от экономического кризиса. Трансферты регионам всех видов за восемь месяцев выросли на 782 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, прибавив 58 процентов. Однако в 2021 году поддержка окажется меньше.

Представляя на заседании правительства поправки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что в будущем году на поддержку регионов направят 130 миллиардов рублей. При этом изначально предполагалось, что регионы получат даже меньше денег — только 30 миллиардов. Недостающие средства субъектам придется найти на финансовых рынках, пишет издание.