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Россия и Люксембург изменили налоговое соглашение 

Российская Газета и ещё 1 37 минут назад
Россия и Люксембург изменили налоговое соглашение
Фото: EPA
Россия и Люксембург подписали протокол, который вносит изменения в соглашение об избежании двойного налогообложения между двумя странами в части увеличения ставки налога у источника до 15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Об этом говорится в сообщении на сайте российского Минфина.
Документ подписали статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов и посол Люксембурга в России Жорж Фабер. Ратификация должна пройти до конца года, чтобы обновленные правила заработали с 2021 года.
Протокол определяет перечень исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготная ставка в 5%. Список исключений аналогичен включенному в подписанные ранее соглашения с Кипром и Мальтой. Исключения предусмотрены для институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года. Изменения не затронут процентные доходы, выплачиваемых по еврооблигациям, облигационным займам российских компаний, а также займам, предоставляемым иностранными банками.

"Для нас важно сконцентрировать финансовые ресурсы в стране для реализации мер поддержки населения и экономики в текущей ситуации. Помимо пересмотра налоговых соглашений в этом году мы готовим ряд новаций, которые направлены на деофшоризацию российской экономики. Разрабатываем изменения по совершенствованию законодательства в САР, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию", — цитирует Алексея Сазанова пресс-служба Минфина.

Сейчас министерство также продолжает переговоры о внесении изменений в налоговое соглашение с Нидерландами.
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Экономика , Алексей Сазанов , Минфин
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