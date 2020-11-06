Названы сроки принятия закона об удаленной работе

Законопроект об особенностях удаленной занятости планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

"Рассчитываем, что уже в ноябре Госдума сможет рассмотреть проект изменений в Трудовой кодекс во втором и третьем чтениях, а 1 января эти изменения вступят в силу", — сказал Исаев.