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В России закон об особенностях удаленной работы могут принять до конца ноября 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Названы сроки принятия закона об удаленной работе
Фото: depositphotos.com
Законопроект об особенностях удаленной занятости планируется принять во втором и третьем чтениях до конца ноября, документ должен вступить в силу с 1 января 2021 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев по итогам заседания рабочей группы по совершенствованию трудового законодательства.

"Рассчитываем, что уже в ноябре Госдума сможет рассмотреть проект изменений в Трудовой кодекс во втором и третьем чтениях, а 1 января эти изменения вступят в силу", — сказал Исаев.

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Экономика , Госдума
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