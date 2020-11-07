Российские банкноты начнут лакировать

"Лакированные банкноты в полной мере сохраняют свойства тех антисептических добавок, которые мы применяем при изготовлении банкнотной бумаги для российских банкнот", — сказал Трачук на вопрос, безопаснее ли банкнота с лакировкой с точки зрения распространения инфекций.