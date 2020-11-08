Ожидайте катастрофу: Делягин предупредил россиян

Россиянам не остаётся ничего, кроме как жить в ожидании грядущей катастрофы, которая обязательно произойдёт из-за безответственности властей, считает известный российский экономист Михаил Делягин , сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "ГлавТема Народ".

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По мнению эксперта, будущее Российской Федерации весьма туманно - государство фактически отказалось от исполнения своих социальных обязательств в отношении собственного народа, макроэкономическая ситуация ухудшается с каждой неделей, а либеральная элита, в руках которой находятся основные рычаги финансового управления страной, занимается откровенно прозападную позицию и ведёт вредительскую экономическую политику.

Результатом продолжения нынешнего либерального курса Делягин видит тотальное обнищание населения России и достижение точки, при которой страна уже необратимо отстанет от всего цивилизованного мира в вопросах экономики и гуманитарной сферы. По словам эксперта, изменить этот устойчивый тренд может только проведение системных реформ, главным итогом которых должно стать серьёзное обновление госаппарата.