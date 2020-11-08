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Ожидайте катастрофу: Делягин предупредил россиян о будущем РФ

Deita.ru
36 минут назад
Россиянам не остаётся ничего, кроме как жить в ожидании грядущей катастрофы, которая обязательно произойдёт из-за безответственности властей, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал "ГлавТема Народ".
Ожидайте катастрофу: Делягин предупредил россиян
Фото: deita.rudeita.ru
По мнению эксперта, будущее Российской Федерации весьма туманно - государство фактически отказалось от исполнения своих социальных обязательств в отношении собственного народа, макроэкономическая ситуация ухудшается с каждой неделей, а либеральная элита, в руках которой находятся основные рычаги финансового управления страной, занимается откровенно прозападную позицию и ведёт вредительскую экономическую политику.
Результатом продолжения нынешнего либерального курса Делягин видит тотальное обнищание населения России и достижение точки, при которой страна уже необратимо отстанет от всего цивилизованного мира в вопросах экономики и гуманитарной сферы. По словам эксперта, изменить этот устойчивый тренд может только проведение системных реформ, главным итогом которых должно стать серьёзное обновление госаппарата.
Как отметил Делягин, пока российское государство не сделает своей основной целью процветание всего народа и экономический рост, будущее РФ будет становиться всё более мрачным и во всё меньшей степен будет соответствовать ситуации, при которой мы сможем эффективно конкурировать на международной арене. Так что в нынешних условиях всё, чего приходится ожидать гражданам - это очередной катастрофы.
Экономика,Личный счет,Михаил Делягин,РИА "Дейта",
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