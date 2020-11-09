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Счетная палата: рост цен до конца года может ускориться 

BFM.RU и ещё 2 3 часа назад
Россиянам грозят ускоренным ростом цен
Фото: ТАСС
Темпы роста цен до конца текущего года могут ускориться, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный доклад Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь — сентябрь 2020 года.

«До конца 2020 года на фоне низкой базы 2019 года следует ожидать некоторого ускорения годовой инфляции. Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2-0,3% в месяц», — говорится в приложении к докладу.

Удорожание услуг по итогам 9 месяцев 2020 года было незначительным — 2,35%. Динамика цен на услуги формировалась на фоне низкого спроса и в условиях ограничений на работу предприятий сферы услуг.
По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и достигла 3,67%.
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Экономика , Счетная палата , ИТАР-ТАСС
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