Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.10
$
77.17
91.65
91.70
Прогноз
16.11 – 23.11
$
78.37
92.01
Индексы и котировки Brent
40.21
–0.49 Золото
1958.48
+0.07 РТС
1178.28
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
09.11
1.1893
+0.0083
26.10
1.1810
05.11
28.10
14.10

Курс доллара: насколько может рухнуть доллар 

Мария Иванова 1 час назад
Насколько рухнет доллар
Фото: РИА Новости
Эксперт ТелеТрейд Марк Гойхман заявил, что курс доллара в ближайшее время не будет ниже 75-76 рублей, а евро не станет дешевле 90-91 рубля. Об этом пишет «Российская газета».
Гойхман отметил, что благодаря победе демократа Джо Байдена на выборах президента США рисковые активы — акции, сырье, валюты-альтернативы — пошли в рост.
От Байдена ждут принятия новой программы экономической поддержки, кроме того, он выступает против торговой войны с Китаем. Победа Байдена стала позитивным стимулом для мировой торговли и для рубля, считает Гойхман. А планы нового президента США повысить некоторые налоги негативно отражаются на долларе.
Россияне бросились массово скупать доллары
При этом «миролюбивый» Байден может помочь снятию нефтяного эмбарго с Ирана, что усилило бы переизбыток нефти и опустило бы нефтяные цены. Аналитик обратил внимание, что нефть Brent в начале недели росла с 35,7 до 41,5 доллара, но затем упала до 39,4 доллара за бочку.
Новая неделя, по мнению Гойхмана, может принести российской валюте волатильность, так как Дональд Трамп попробует удержать власть и подаст в суд, требуя пересчета голосов.
По словам эксперта, «в зависимости от нюансов» доллар на этой неделе будет стоить от 76 до 79,5 рубля, а евро окажется в коридоре 89,5-93,3 рубля.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи в прошлую пятницу курс доллара рос на 48 копеек, до 77,48 рубля. Евро поднимался на 98,25 копейки, до 92,04 рубля.
Узнать курс доллара онлайнможно на «Рамблер/финансах».
Видео дня. Эксперты спрогнозировали курс рубля
Комментарии 9
Экономика , Джозеф Байден , Марк Гойхман , Дональд Трамп , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение