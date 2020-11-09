Насколько рухнет доллар

Эксперт ТелеТрейд Марк Гойхман заявил, что курс доллара в ближайшее время не будет ниже 75-76 рублей, а евро не станет дешевле 90-91 рубля. Об этом пишет «Российская газета».

Гойхман отметил, что благодаря победе демократа Джо Байдена на выборах президента США рисковые активы — акции, сырье, валюты-альтернативы — пошли в рост.

От Байдена ждут принятия новой программы экономической поддержки, кроме того, он выступает против торговой войны с Китаем. Победа Байдена стала позитивным стимулом для мировой торговли и для рубля, считает Гойхман. А планы нового президента США повысить некоторые налоги негативно отражаются на долларе.

При этом «миролюбивый» Байден может помочь снятию нефтяного эмбарго с Ирана, что усилило бы переизбыток нефти и опустило бы нефтяные цены. Аналитик обратил внимание, что нефть Brent в начале недели росла с 35,7 до 41,5 доллара, но затем упала до 39,4 доллара за бочку.

Новая неделя, по мнению Гойхмана, может принести российской валюте волатильность, так как Дональд Трамп попробует удержать власть и подаст в суд, требуя пересчета голосов.

По словам эксперта, «в зависимости от нюансов» доллар на этой неделе будет стоить от 76 до 79,5 рубля, а евро окажется в коридоре 89,5-93,3 рубля.

Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи в прошлую пятницу курс доллара рос на 48 копеек, до 77,48 рубля. Евро поднимался на 98,25 копейки, до 92,04 рубля.