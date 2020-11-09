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Доллар по 250: вероятность сценария 

Мария Иванова 1 час назад
Опрошенные РИА ФАН эксперты назвали худшим сценарием для российской валюты курс в сто рублей за доллар. По их мнению, вероятность доллара по 250 «стремится к нулю».
Как писал «Рамблер», о курсе в 250 рублей заявил финансовый аналитик Степан Демура. Когда доллар стоил около 30 рублей, Демура предсказал рост американской валюты в два раза и оказался прав. В беседе с «Фонтанкой» он заявил, что доллар продолжит расти.

«Первая [цель — прим.ред.] — 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос — когда», — сказал аналитик.

По его мнению, отметки в 97 рублей доллар может достичь уже в 2021 году.
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Глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев поспорил с Демурой и заявил, что выше ста рублей доллар не поднимется. По его мнению, ждать доллара по сто стоит, если с Ирана снимут санкции и нефть станет дешевле, а также если США введут санкции в отношении российских облигаций федерального займа.

«Демура всегда прогнозирует катастрофу: сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время», — отметил Разуваев.

Экономист Василий Колташов добавил, что прогноз Демуры основан на математических методах, которые не связаны с экономическими процессами. В рамках таких моделей рубль должен падать бесконечно, но этого не происходит.

«Я думаю, что вероятность стремится к нулю того, что мы увидим такой страшный курс», — заявил Колташов.

По его мнению, курсу рубля помогают события в США, Евросоюзе и Великобритании, чьи системы «беременны девальвацией».
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Экономика , Видео , Степан Демура , Александр Разуваев , Василий Колташов , ЕС , Фонтанка.Ру , РИА ФАН
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