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Экономист рассказал о ситуации на валютном рынке 

RT на русском 1 час назад
Экономист рассказал о ситуации на валютном рынке
Фото: РИА Новости
Экономист Александр Дудчак рассказал о ситуации на валютном рынке.

«Россия может проводить собственную независимую политику, которая не допустит колебаний отечественной валюты. Ресурсов для стабилизации рубля в нашей стране достаточно, те же золотовалютные резервы, государственные фонды», — заявил он в беседе с Nation News.

Как отметил эксперт, нежелательно допускать краткосрочных колебаний в 1 — 2%, поскольку это даёт стимул для спекуляций на валютном рынке.
Ранее специалист по произвольным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с курсом рубля.
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Экономика , Александр Дудчак
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