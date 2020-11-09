Байден ускоряет строительство «Северного потока-2»

Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока-2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой — постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод?

В США и Европе заговорили о том, что победа Джо Байдена на выборах может оказать пользу российскому проекту «Северный поток-2». Новый президент США, возможно, не будет препятствовать достройке газопровода в обмен на какие-то уступки со стороны Европы и России, заявил РИА «Новости» бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк

По его словам, «Северный поток-2» может быть закончен, «потому что Байден не связан с нефтегазовой промышленностью в США». По словам Блэка, Байден может по-тихому предложить снять возражения против проекта и отказаться от угроз санкций, чтобы в обмен «просить о каких-то выгодах для США».

В Европе тоже нашлись оптимисты. Избрание Байдена открывает путь для сделки Германии и США по урегулированию конфликта вокруг «Северного потока — 2», считает брюссельский политический советник британской консалтинговой компании Portland Europe Симонас Вилейкис.

По его мнению, «избранный президент Байден, вероятно, будет говорить с Европой в более мягкой форме». В итоге Берлин предложит ему сделку, которая обеспечит завершение проекта газопровода. Взамен ЕС «может расширить закупки американского СПГ или снизить ряд торговых тарифов», считает эксперт.

Неужели проблемы «Северного потока-2» уйдут в прошлое благодаря президентству Байдена? В США рассматривают уже несколько законопроектов, которые расширяют санкции против российского газопровода. Под санкции попадают суда, которые строят трубу — но это уже было в декабрьских санкциях. Во-вторых, санкции грозят и тем, кто страхует эти суда. В-третьих, те, кто помогает модернизировать суда, связанные со строительством газопровода. Плюс вариант сенаторов запрещает также оказывать услуги по тестированию, инспекции, сертификации, что необходимо для эксплуатации газопровода. То есть ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» становится практически невозможным.

«На мой взгляд, говорить, что теперь все будет хорошо для «Северного потока-2» — нельзя. Даже с технической точки зрения. Во-первых, до нового года Байден и Трамп будут судиться, пересчитывать голоса и выяснять, кто победил. Если Байден сохранит пост президента, то ему, скорее всего, первое время будет вообще не до России. Он довольно долго будет заниматься внутренними американскими делами — поднимать экономику и бороться с коронавирусом. Во-вторых, санкции от декабря 2019 года уже привели к большим проблемам при достройке «Северного потока-2». И Байден не может их отменить, потому что санкции введены с помощью федерального закона, а не указом президента», — говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Для Байдена игра в отмену действующих санкции против российского газопровода даже не стоит свеч.

«Отменить санкции, вкрапленные в федеральный закон об оборонном бюджете США, нелегко. Поправки нужно проводить через все палаты. Этим воспользуются республиканцы, которые станут говорить, что это не Трамп был агентом Кремля, а Байден продался Москве и является ее агентом. Зачем это Байдену, который сам является ярым критиком России? Проблем для команды Байдена от ослабления давления на «Северный поток-2» больше, чем выгоды», — считает Юшков.

Возможно, с Байденом Германии и России будет проще сторговаться? Тоже не факт. Более того, с Трампом в какой-то мере было бы легче договариваться, потому что он бизнесмен и любит торги.

«С Трампом можно было бы откровенно вести размен. Другое дело — он не видел, что европейцы могли бы ему дать в обмен на отказ от давления на российский газопровод», — считает Юшков.

Закупка немцами СПГ его, видимо, уже не удовлетворяла.

С другой стороны, Байден — более дипломатичный и тактичный. Он выступает за сохранение хороших отношений с европейцами. И хотя Байден поддерживает «зеленую энергетику», он все равно понимает, что необходимо поддержать американский СПГ, который дает рабочие места.

«Отрыто он об этом не говорит, потому что об это говорит Трамп. Но, думаю, Байден будет придерживаться той же линии», — считает Юшков.

По большому счету, для «Северного потока-2» большой разницы, кто станет у руля США — Байден или Трамп, нет. Проблема в том, что американский президент (кто бы он ни был) не в состоянии росчерком пера решить вопрос даже с новыми санкциями.

Ни Байден, ни Трамп не могут притормозить рассмотрение тех законопроектов против «Северного потока-2», которые сейчас обсуждаются в США. Они внесены как демократами, так и республиканцами. Единственное, что американский президент может попробовать сделать в этой ситуации — это смягчить законопроект в той части, где он напрямую затрагивает немецкую сторону.

Речь идет о санкционных пунктах, которые ограничивают сертификацию, эксплуатацию и обслуживание нового газопровода. Это уже затрагивает не только Газпром , но и Германию, которая должна будет выдать сертификат и разрешить ввод в эксплуатацию трубы. Если выполнять немецкие законы, то не выдать эти документы Берлин не может. Но при наличии санкций США, это будет означать автоматическое попадание под них. Берлину придется делать непростой выбор: либо чтить собственные законы, либо американские. Поэтому Германии выгодно договориться с американским президентом о том, чтобы в обмен на закупку СПГ он смягчил санкции против «Северного потока-2».

«Остановить раскрученный маховик антироссийских санкций полностью, боюсь, уже невозможно. А после истории с Навальным, даже смягчить санкции будет сложно. Как бы не было более жесткого варианта», — переживает Юшков.

Возможно, понимание такой ситуации заставит Газпром начать достройку «Северного потока-2» уже скоро, не дожидаясь весны или лета, когда для этого будут идеальные погодные условия без ветра и штормов. На это намекает тот факт, что в последние дни суда-снабжения постоянно передвигаются, меняют порты. Судно-трубоукладчик «Академик Черский», который, как ожидается, станет основным кораблем на недостроенном датском участке, находится в порту Мукран, рядом с ним стоит судно-снабжения. Эксперт не исключает, что на судно уже грузятся трубы, необходимые для укладки на дне Балтийского моря.