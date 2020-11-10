Экономике Турции предрекли тяжелые дни

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак , зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , ушел в отставку. На следующий день турецкий лидер объявил о назначении бывшего заместителя премьер-министра Лютфи Эльвана на пост министра финансов и казначейства страны. Но теперь возникает закономерный вопрос: помогут ли эти шаги спасти турецкую экономику от краха?

В понедельник, 9 ноября, Центральный комитет правящей Партии справедливости и развития провел заседание под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил осведомленный источник, близкий к правительству.

По этой информации, заседание состоялось после того, как президент Турции принял отставку министра финансов и казначейства республики Берата Албайрака, который приходится ему зятем. Напомним, что он занимал должность министра финансов и казначейства более двух лет.

Источник сообщил, что на заседании обсуждались кандидаты на пост министра финансов и казначейства республики после отставки Албайрака. В воскресенье Берат Албайрак заявил, что уходит в отставку по состоянию здоровья, разместив в Instagram и Twitter заявление об отставке. На следующий день было объявлено о назначении на пост министра финансов и казначейства Турции бывшего премьер-министра страны Лютфи Эльвана.

Лютфи Эльван занимал должность министра развития Турции, а после исполнял обязанности председателя комиссии по планированию бюджета в парламенте Турции

Годы разногласий

«Албайрак подал в отставку из-за назначения на пост главы Центробанка Наджи Айбала, с которым он много лет находился в напряженных отношениях. Это означает, что правящая партия переживает кризис и имеет глубокие внутренние проблемы», — заявил турецкий экономист Фарук Бильдерджи.

По словам Бильдерджи, правительственные СМИ встретили молчанием новости об отставке Албайрака, который разместил соответствующее сообщение в Instagram, что указывает на отсутствие координации между президентским дворцом и правительственными СМИ.

«Отставка зятя президента свидетельствует о приближении тяжелых дней для турецкой экономики. Албайрак сбежал от ответственности после обострения экономического кризиса в стране», — добавил он.

В понедельник, 9 ноября, было объявлено, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку Албайрака. Ранее он распространил сообщение в соцсетях о своем прошении об отставке, написав, что «принял решение не продолжать деятельность в качестве министра в связи с причинами, связанными со здоровьем». Албайрак также сказал, что намерен посвятить больше времени семье.

Турецкую экономику ждут тяжелые дни

Албайрак занимал должность министра финансов и казначейства республики более двух лет. Он решил покинуть свой пост после того, как курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к иностранным валютам. Напомним, что в текущем году курс турецкой лиры к доллару рухнул на 30%.

Основная оппозиционная « Народно-республиканская партия » (НРП) Турции заявила, что «Эрдоган управляет государством как семейным бизнесом». Председатель НРП Кемаль Кылычдароглу также прокомментировал отставку Албайрака и назначение нового главы Центробанка страны.

Турецкий лидер сообщил, что Нихат Зейбекчи, бывший министр экономики и кандидат в мэры Измира от правящей партии «Справедливость и развитие», был включен в комитет по экономической политике.

Али Бабаджан, в прошлом близкий соратник Эрдогана, а ныне глава оппозиционной партии «Демократия и прогресс» заявил, что отсутствие публикаций об отставке зятя президента в государственных и оппозиционных СМИ — «грустное явление», которое еще раз подтверждает, что «пресса получает заказы от социальных сетей».

Критика оппозиционных партий в адрес турецкого лидера не прекращается до сих пор. Член прокурдской « Народно-демократической партии » сказал, что Албайрак не спас положение, уйдя в отставку, поскольку это произошло «слишком поздно». Он имел в виду экономический кризис, который усугубился на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

В Турции распространение коронавируса сопровождается ростом уровня безработицы и резким падением курса турецкой лиры по отношению к доллару. Сначала курс турецкой лиры установил антирекорд по отношению к доллару — 8,52 лир за американскую валюту, а затем рухнул до 8,24 после отставки Албайрака.