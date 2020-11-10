Ещё
Далее:
Читайте также:
Прожарка Дональда Трампа
Прожарка Дональда Трампа Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.50
$
76.67
90.31
90.49
Прогноз
16.11 – 23.11
$
78.37
92.01
Индексы и котировки Brent
43.63
–0.02 Золото
1874.38
–0.16 РТС
1236.30
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.11
1.1809
–0.0001
26.10
1.1810
06.11
29.10
15.10

Названо главное событие в мировой экономике в следующем году 

Lenta.ru 1 час назад
Названо главное событие в экономике в 2021 году
Фото: Reuters
Опрошенные CNBC аналитики назвали разработку вакцины от коронавируса и новости о ней главным событием следующего года, способным оказывать влияние на экономику и мировые рынки.
Американский фондовый рынок показал рост 10 ноября на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцин сразу от двух компаний: американской Pfizer и немецкой BioNTech. Экономисты считают это признаком оптимизма инвесторов.
При этом дорожают в основном акции банков и традиционных компаний. Представители технологического сектора (за исключением фармацевтических компаний), напротив, падают в цене, что можно расценить как свидетельство окончания ажиотажного спроса на стартапы.
В ближайшие месяцы настроение рынков будет во многом определяться успешностью борьбы правительств разных стран с распространением коронавируса. Еще одним фактором должны стать действия новой администрации США. Если Джо Байден, объявивший себя победителем выборов, поспособствует выделению новых мер помощи, экономика получит дополнительное стимулирование, что обязательно отразится на котировках, отмечают аналитики.
Коронавирус и президентские выборы в США в последнее время оставались двумя основными источниками неопределенности, и их устранение в той или иной мере поспособствует переходу инвесторов из облигаций, считающихся менее рискованными активами, в акции, доходность по которым не фиксирована.
Видео дня. Банки могут начать открывать счета клиентам по видеосвязи
Последние новости
В Москве усилили ограничения из-за коронавируса В Москве усилили ограничения из-за коронавируса В заявлениях по Карабаху от Кремля и Армении нашли одно отличие В заявлениях по Карабаху от Кремля и Армении нашли одно отличие Путин назначил пять новых министров и десятого вице-премьера Путин назначил пять новых министров и десятого вице-премьера
Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Pfizer , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение