Названо главное событие в экономике в 2021 году

Опрошенные CNBC аналитики назвали разработку вакцины от коронавируса и новости о ней главным событием следующего года, способным оказывать влияние на экономику и мировые рынки.

Американский фондовый рынок показал рост 10 ноября на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцин сразу от двух компаний: американской Pfizer и немецкой BioNTech. Экономисты считают это признаком оптимизма инвесторов.

При этом дорожают в основном акции банков и традиционных компаний. Представители технологического сектора (за исключением фармацевтических компаний), напротив, падают в цене, что можно расценить как свидетельство окончания ажиотажного спроса на стартапы.

В ближайшие месяцы настроение рынков будет во многом определяться успешностью борьбы правительств разных стран с распространением коронавируса. Еще одним фактором должны стать действия новой администрации США . Если Джо Байден , объявивший себя победителем выборов, поспособствует выделению новых мер помощи, экономика получит дополнительное стимулирование, что обязательно отразится на котировках, отмечают аналитики.

Коронавирус и президентские выборы в США в последнее время оставались двумя основными источниками неопределенности, и их устранение в той или иной мере поспособствует переходу инвесторов из облигаций, считающихся менее рискованными активами, в акции, доходность по которым не фиксирована.