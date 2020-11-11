Экономист оценил ситуацию на рынке труда 

Экономист Денис Ракша оценил ситуацию на рынке труда.

«Ситуация в экономике сейчас очень неоднозначная, но если есть предложение от работодателя, то почему бы и не поменять (работу. — RT)? Можно даже выиграть в зарплате», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, отметил эксперт, если человек хочет сначала уволиться, а потом поискать работу не в сфере услуг, то могут возникнуть сложности. Как считает Ракша, всё зависит от того, где человек работает и в какой отрасли.

Ещё одним фактором на рынке труда он назвал резкое снижение трудовой мобильности граждан.