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Экономист оценил ситуацию на рынке труда 

RT на русском и ещё 1 6 часов назад
Экономист оценил ситуацию на рынке труда
Фото: РИА Новости
Экономист Денис Ракша оценил ситуацию на рынке труда.

«Ситуация в экономике сейчас очень неоднозначная, но если есть предложение от работодателя, то почему бы и не поменять (работу. — RT)? Можно даже выиграть в зарплате», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, отметил эксперт, если человек хочет сначала уволиться, а потом поискать работу не в сфере услуг, то могут возникнуть сложности. Как считает Ракша, всё зависит от того, где человек работает и в какой отрасли.
Ещё одним фактором на рынке труда он назвал резкое снижение трудовой мобильности граждан.
Ранее независимый HR-эксперт Александр Сивогривов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию на рынке труда.
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