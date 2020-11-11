Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.62
$
76.42
90.12
90.30
Прогноз
16.11 – 23.11
$
78.37
92.01
Индексы и котировки Brent
44.67
–0.20 Золото
1863.95
–0.37 РТС
1232.87
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.11
1.1761
–0.0035
27.10
1.1795
08.11
30.10
16.10

Коронавирус отбросил Россию на полтора года назад, заявил Белоусов 

РИА Новости 1 час назад
Коронавирус отбросил Россию на 1,5 года назад, однако удар был неравномерен, некоторые отрасли пострадали сильнее, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"COVID, он с одной стороны, конечно, создал некие проблемы, потому что он отбросил нас примерно на 1,5 года назад — так вот если просто взять и говорить. Причем отбросил очень неравномерно, под удар у нас попали определенные сектора: это прежде всего транспорт, пассажирский транспорт, это значительная часть сектора малого и среднего предпринимательства, где-то примерно треть, если говорить по численности", — сказал он.

Первый замглавы правительства также отметил тех, кто связан с услугами для населения в разных формах и часть промышленности, которая "завязана на инвестиции".
Названо главное событие в экономике в 2021 году

"Эта волна сейчас как раз начинается, и для нас один из вызовов состоит в том, чтобы вот эта неопределенность, вот эту деформацию в ближайшее время в течение следующего года преодолеть", — заключил Белоусов.

Последние новости
Последние слова умирающего от COVID-19 медика попали на видео Последние слова умирающего от COVID-19 медика попали на видео Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена Пушков сказал, что ждет Россию после победы Байдена Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах Российская певица заразилась коронавирусом и умерла при родах
Комментарии 26
Экономика , Видео , Андрей Белоусов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Больше видео