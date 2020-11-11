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Отток капитала из России резко ускорился 

Lenta.ru 1 час назад
Отток капитала из России резко ускорился
Фото: Reuters
В период с января по октябрь 2020 года чистый отток капитала из России составил 44,4 миллиарда долларов. В 2019-м за этот же период он достигал только 26,4 миллиарда, говорится в материалах Центробанка.
Резко ускорение регулятор связал с уменьшением задолженности перед нерезидентами различных секторов экономики. Год назад основным двигателем вывода денег стало снижение обязательств только банков.
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Торговый баланс (разница между экспортом и импортом) по сравнению с прошлым годом сократился в два раза, до 73 миллиардов долларов. Также отмечается, что в сентябре объем экспорта в годовом выражении упал на 14,1 процента, до 30,506 миллиарда долларов, а импорта — на 2,7 процента, до 20,454 миллиарда.
Международные резервы с начала года снизились на 10,7 миллиарда долларов США. К этому привели операции в рамках бюджетного правила и погашение суверенного внешнего долга. Профицит счета текущих операций платежного баланса сократился в два раза, c 60,5 миллиарда долларов в первые десять месяцев 2019 года до 29,9 миллиарда.
Ранее стало известно, что объем средств на валютных счетах физических лиц в России в сентябре снизился более чем на миллиард долларов, то есть на 1,3 процента. Между тем глава ЦБ Эльвира Набиуллина полагает, что в ближайшие годы банковская система России переживет потерю триллионов рублей от физических лиц.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
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