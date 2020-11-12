Названы 100 креативных лидеров России 

Сообщество Creative Russia Network провело исследование креативных индустрий и составило список «100 креативных лидеров России» — людей, которые определяют движение креативного сектора экономики страны. Результаты исследования были представлены на форуме «Сильные идеи для нового времени».

В топе креативных лидеров России нет первых и последних мест, его участники указаны в алфавитном порядке и разделены по категориям. В список попали выдающиеся управленцы, творческие команды и отдельные личности. Исследование доступно на сайте 100mcr.com на русском и английском языках.

Модератор проекта, обладатель первого в России золотого каннского льва Игорь Намаконов рассказал, что в сентябре прошлого года в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) впервые провели круглый стол комитета креативных индустрий.

Тогда были определены несколько проблем, в том числе отсутствие консолидации креативных индустрий: все сферы самостоятельны — от кино до моды и музеев — и живут по своим правилам. Это создает проблемы при серьезных переговорах об общих инициативах.

Среди примеров инициатив Намаконов назвал введение в российские законы понятия креативное предпринимательство, адаптацию налоговой политики (нужно либо смягчить, либо отменить наказание за непреднамеренные ошибки, заменить НДС на промежуточные договоры о передаче интеллектуальной собственности), развитие инвестиционной политики в сфере креативной индустрии (пока нет кредитов под залог творческих продуктов и интеллектуальной собственности, отсутствует льготное кредитование), масштабирование бизнеса.

Первые шагом для консолидации среды стало исследование креативных лидеров России.

Намаконов отметил, что говорить об этом важно, так как доли креативной экономики в ВВП разных стран растут и исчисляются сотнями миллиардов долларов. В России капитализация креативных индустрий всего 12 миллиардов долларов, есть достижения у Москвы, но результаты других российских городов несопоставимы со столичными.

Модератор подчеркнул, что даже во время экономического спада, вызванного пандемией, объем мирового креативного сектора вырос.

«2020 год демонстрирует высокие темпы развития креативных индустрий, которые в перспективе призваны стать одним из драйверов экономического развития. Стоит отметить, что Правительство Москвы в этом контексте поддерживает самые современные тренды, формируя передовой опыт в построении экономики будущего, основанной на инновационных решениях, закладывающий базовые принципы взаимодействия города и субъектов перспективных отраслей, к которым в первую очередь относятся креативные индустрии», — рассказал Намаконов.

Кандидатов для списка предлагали профильные эксперты и лидеры мнений. В первую версию листа вошли три тысячи имен, сотню определили по итогам четырех этапов (опрос лидеров мнений, затем — экспертов, после — упоминаемость в информационном поле и, наконец, голосование членов экспертной комиссии).

Вице-президент РСПП, один из инициаторов проекта Игорь Вдовин отметил, что еще два года назад словосочетания «креативная индустрия» почти не было в информационном поле.

«Та инициатива, которую мы проявили, привела к тому, что внимание власти сейчас приковано к креативным индустриям», — подчеркнул он.

В РСПП интересуются креативными индустриями, так как предприниматели — очень креативны, а спрос на таланты сейчас высок везде. Главная задача, по мнению Вдовина, — использование ресурсов и финансово-инвестиционных инструментов для привлечения денег в креативные индустрии.

Людей, попавших в топ-100, Вдовин назвал послами, которые смогут привлечь внимание крупного бизнеса.

«РСПП — довольно влиятельная организация, к нам прислушиваются на всех уровнях власти. Мы заинтересованы в том, чтобы двигать дальше все, что связано с креативными индустриями», — заключил он.

Еще один инициатор проекта, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский объяснил связь интеллектуальной собственности с креативными индустриями.

«Везде, где есть эффективная система интеллектуальной собственности, развиты креативные индустрии. Главная проблема — ни государство, ни крупный бизнес не видели участников креативных индустрий в их массе, особенно с учетом территориальных особенностей нашей страны», — отметил он.

Кричевский назвал проект важным шагом к изменению этой тенденции, выразил надежду, что в будущем сотня расширится, и анонсировал создание Федерации креативных индустрий в ближайшие месяцы.

Комиссар Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова , вошедшая в сотню лидеров, назвала один из итогов пандемии коронавируса: стало очевидно, что пришло время для новой солидарности креативных индустрий.

«Так как жили раньше, мы жить больше не можем. Пришло время для того, чтобы искать новые коллаборации», — подчеркнула она.

Прудникова назвала новый проект «сбычей мечт». По ее мнению, он соединяет миры креативных индустрий и становится «очередным суперважным кирпичом» в разговоре креативных лидеров с бизнесом и властью.

В Creative Russia Network рассчитывают, что креативные лидеры будут вдохновлять своим примером, лоббировать общие интересы и представлять российскую индустрию на международном уровне. Публиковать топ-100 лидеров планируется ежегодно.