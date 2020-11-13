Более тысячи поправок предложено внести в бюджет

Парламент завершил приём поправок в проект финансового плана на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, сообщил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов. Поправок получено рекордное количество.
Около 600 поправок предложил Минфин, остальные — другие субъекты законодательной инициативы, в том числе парламентские фракции. Общая сумма всех финансовых изменений может превысить несколько триллионов рублей, пишут «Известия».
По сравнению с предыдущими годами их (поправок. — NEWS.ru) гораздо больше, чем обычно. Можно сказать, что мы получили их рекордное количество: более тысячи. Уже в следующий понедельник, 16 числа, наш комитет начнет их рассмотрение. Нет отрасли, которой они бы не касались, — сказал Шурчанов.
Так, разработки «Единой России» касаются выделения дополнительных средств на улучшение инфраструктуры и качества жизни людей в сёлах и городах, расселения аварийного жилья, обеспечения связью малых населённых пунктов. ЛДПР представит поправки по трем блокам: национальная экономика, социальная политика и помощь субъектам. В КПРФ предложили увеличить финансирование программы сельских территорий, развития реального сектора экономики, субсидирования авиаперелётов на Дальний Восток и переселения с Крайнего Севера. «Справедливая Россия», помимо прочего, считает необходимым повысить зарплаты учителям на удалёнке.
Поправки к проекту бюджета на предстоящую трёхлетку вносятся в ответственный комитет — комитет Госдумы по бюджету и налогам. Итоговое решение о поправках принимает Госдума на пленарном заседании, во время рассмотрения проекта бюджета во втором чтении, — уточнили в Минфине.
Как писал NEWS.ru, реализация программ газификации в России оценивается в 1,915 млрд рублей и потребует дополнительных источников финансирования, сообщил министр энергетики Александр Новак.