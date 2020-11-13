Более тысячи поправок предложено внести в бюджет

По сравнению с предыдущими годами их (поправок. — NEWS.ru) гораздо больше, чем обычно. Можно сказать, что мы получили их рекордное количество: более тысячи. Уже в следующий понедельник, 16 числа, наш комитет начнет их рассмотрение. Нет отрасли, которой они бы не касались, — сказал Шурчанов.