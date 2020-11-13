Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.35
$
77.51
91.40
91.63
Прогноз
16.11 – 23.11
$
76.00
91.20
Индексы и котировки Brent
43.26
+0.14 Золото
1880.04
–0.03 РТС
1238.45
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1828
+0.0155
29.10
1.1673
10.11
02.11
19.10

Более чем 9 млн украинцев грозит бедность из-за COVID-19 — ООН 

Украина.ру 1 час назад
ООН предсказала бедность 9 млн украинцам
Фото: Украина.ру
Из-за пандемии коронавируса Украине грозит худшая рецессия за десятилетие, в результате чего более 9 млн человек окажутся в бедности. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов на Украине за октябрь 2020 года, который был обнародован 12 ноября.
Отмечается, что с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и в более чем 40% семей хотя бы один человек потерял работу.

«Хотя пока нет отдельных данных о востоке Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными», — говорится в отчете.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. За последние сутки заразились почти 12 тыс. украинцев, что является антирекордом по стране с начала эпидемии. Также заразились президент Украины Владимир Зеленский, глава его Офиса Андрей Ермак, спикер Рады Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук. Все они находятся на самоизоляции.
Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом на Украине ввели карантин выходного дня, который продлится с 14 по 30 ноября. Работать будет только критическая инфраструктура, в частности, продуктовые магазины, аптеки и транспорт.
Видео дня. В РФ досрочно установили годовой рекорд по выдаче ипотеки
Последние новости
Названа точная дата окончания пандемии Названа точная дата окончания пандемии Сколько белорусов поддерживают Тихановскую Сколько белорусов поддерживают Тихановскую «Украина на грани катастрофы»: секретную запись Зеленского обнародовали «Украина на грани катастрофы»: секретную запись Зеленского обнародовали
Комментарии 1
Экономика , Личный счет , Руслан Стефанчук , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Дмитрий Разумков , ООН
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение