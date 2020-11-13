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Московский бизнес сможет сэкономить на налогах почти 700 миллионов 

Мария Иванова 35 минут назад
Московский бизнес сможет сэкономить на налогах почти 700 миллионов
Фото: РИА Новости
Мосгордума одобрила законопроект, освобождающий от торгового сбора межрегиональные ярмарки, а также продлевающий действие нулевой ставки торгового сбора для объектов бытовых услуг и культуры.
Заместитель мэра Москвы по экономической политике Владимир Ефимов заявил, что благодаря этому предприятия смогут сэкономить более 690 миллионов рублей в год.
Ефимов подчеркнул, что раньше в столице действовала льгота для ярмарок выходного дня. Теперь она распространится и на межрегиональные ярмарки, где продают сельхозпродукцию из регионов России и стран Евразийского экономического союза.
Кроме того, до 31 декабря 2025 года в Москве продлили освобождение от торгового сбора для торговли в кинотеатрах, театрах, музеях, планетариях, цирках, для торговли через объекты со специализацией «Печать» и торговли в культовых зданиях.
Для объектов бытовых услуг и книготорговых организаций льгота будет действовать в зависимости от доли площади, занимаемой для выкладки и демонстрации товаров.

«Эти меры позволят снизить налоговую нагрузку на предприятия, оказывающие социально значимые виды услуг, в том числе для льготных категорий граждан — детей, инвалидов, пенсионеров», — отметил Ефимов.

Как сообщал «Рамблер», ранее в мэрии рассказали, что около 2,3 тысячи московских предпринимателей получили арендные каникулы на городскую недвижимость и сэкономили 2,36 миллиарда рублей.
Каникулы разрешены предприятиям из сферы культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, организациям здравоохранения, общепита, торговли, туризма и гостиницам.
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Комментарии 1
Экономика , Владимир Ефимов , Мосгордума , ЕАЭС
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