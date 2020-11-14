Оборот «веселящего газа» захотели ограничить

Продажу физическим лицам закиси азота и пропаганду его нецелевого использования предложили запретить. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию в первом чтении.

Инициатива депутатов предлагает запретить производство, изготовление, закупку, хранение, перевозку, пересылку, распределение в целях сбыта, либо сбыт, пропаганду употребления, распространение информации, содержащей предложения о сбыте закиси азота для её использования не по назначению.

«Вдыхание закиси азота в небольших количествах приводит к состоянию эйфории, сопровождающемуся беспричинным смехом и галлюцинациями. Именно эти свойства закиси азота сделали препарат широко известным в народе как «веселящий газ», — говорится в пояснительной записке.

Нецелевое использование закиси азота человеком может привести к необратимым последствиям для его жизни и здоровья: нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти, отмечают авторы, ссылаясь на медиков.

«Вдыхание этого вещества наряду с наркоманией и алкоголизацией является одним из факторов, разрушающих здоровье наших детей. Это как вторая эпидемия — дети умирают, употребляя «веселящий газ» из шариков в школах, в клубах», — заявлял председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

В то же время он отметил, что закись азота используется в медицинских учреждениях и в промышленности, поэтому о полном запрете оборота речи идти не может.