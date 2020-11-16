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Каких минимальных и максимальных значений рубля по отношению к доллару можно ждать до конца года? 

BFM.RU 1 час назад
В рубль потеряли веру
Фото: Сергей Коньков/ТАСС
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря растущей нефти и спросу на риск. В начале торгов за доллар давали 76 рублей 90 копеек. В моменте американская валюта стоила менее 76 рублей 40 копеек. Евро опускался ниже отметки 90 рублей 40 копеек.
Цены на нефть подскочили в надежде на продление соглашения о сокращении добычи нефти. Сейчас баррель Brent стоит более 44 долларов, цены на американскую легкую нефть составляют 41,6 доллара. Акции развивающихся рынков выросли более чем до двухлетнего максимума на признаках того, что восстановление китайской экономики набирает обороты.
Как долго и до каких значений будет укрепляться рубль? Комментирует портфельный менеджер Александр Крапивко:
— Ждете дальнейшего укрепления рубля?
— Не очень. Рубль немного укрепляется. Когда небо затягивается тучами, то рубль весело валится и к доллару, и к евро. Это говорит о том, что рубль — валюта слабая. Сильный рубль невыгоден никому, за исключением российского населения. Экспортерам, правительству выгодно, чтобы рубль был дешевым.
— До конца года каких значений вы ожидаете от рубля по отношению к доллару и евро?
— Сейчас это рост вопреки всему. Если будет этот сценарий, то, скорее всего, рубль будет болтаться на уровне 75-78 к доллару. А если люди начнут думать о том, что доходности по американским облигациям все-таки растут, возможно, в таком варианте мы увидим доллар в районе 80 и выше. И те максимумы, которые были, мы увидим снова. То есть, может быть, даже будет 95.
— Имеет ли сейчас смысл покупать доллары или все-таки стоит ждать возможного отката американской валюты?
— Надо покупать только частями. Как говорится, не уверен — сделай треть или половину. Сейчас тот вариант, когда надо купить треть.
Ничего экстраординарного с рублем не происходит, считает начальник управления операциями на российском фондовом рынке Freedom Finance Георгий Ващенко.
— Я полагаю, что укрепление не носит значительный характер. Сейчас рубль примерно в диапазоне, где он и ожидается, исходя из стоимости барреля в рублях. Думаю, что до конца года рубль в любом случае будет в широком диапазоне 75-85, причем базовый сценарий предусматривает ослабление рубля к концу года в случае снижения цены на нефть. В целом рубль, наверное, не войдет в этом году в список лучших валют развивающихся рынков, как он это сделал в 2019 году.
— Каких минимальных и максимальных значений можно будет ожидать до конца года?
— Я думаю, минимальный курс — это 75 рублей за доллар. Вряд ли сейчас мы увидим ниже. А максимальный, я думаю, 85 рублей за доллар, вряд ли курс в этом году уйдет выше в отсутствие каких-то экстраординарных событий, возможно, даже где-то в середине этого диапазона закончим год.
— Если надо покупать доллары, то на каких уровнях это следует сделать?
— Если речь идет о долгосрочной покупке, то, на мой взгляд, на любых уровнях следует покупать более сильные валюты, такие как доллар и евро, и, возможно, ряд других, но лучше все-таки доллар и евро.
По мнению аналитиков банка «Санкт-Петербург», динамика рублевого сегмента в ближайшие дни сохранит зависимость от глобального интереса к риску, рубль может немного укрепиться с текущих уровней, но вряд ли опустится ниже 76 рублей 30 копеек.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , Георгий Ващенко , Александр Крапивко
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