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Главная экономика Европы столкнулась с новыми проблемами

Прайм
47 минут назад
За последние три месяца текущего года ВВП Германии может сократиться, пишет Bloomberg.
У главной экономики Европы новые проблемы
Фото: ReutersReuters
Главная экономика для Евросоюза столкнулась с новыми проблемами на фоне осеннего всплеска заболеваемости коронавирусом, а также из-за вводимых в стране ограничений.
Власти были вынуждены принимать новые ограничения, в том числе — влияющие на экономику.
В частности, как отмечает Бундесбанк, серьезный удар был нанесен экспорту Германии. В целом по прогнозам регулятора, ВВП пострадает не так сильно, как после введенного локдауна в марте и апреле.
По данным банка, в старане все еще трудно принимать правильно рассчитанные меры, которые с одной стороны могли эффективно сдерживать рост заболеваемости COVID-19, а с другой стороны — не разрушали бы экономику.
Агентство отмечает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) ведет работу над новым пакетом стимулов, которые бы могли остановить возможную двойную рецессию в еврозоне в последнем квартале 2020 года. При этом ЕЦБ сосредоточится на экстренных покупках облигаций и долгосрочных займах, комментировала ранее президент банка Кристин Лагард.
Экономика,Кристин Лагард,ЕЦБ,ЕС,Bloomberg,
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