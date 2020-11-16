У главной экономики Европы новые проблемы

За последние три месяца текущего года ВВП Германии может сократиться, пишет Bloomberg.

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Главная экономика для Евросоюза столкнулась с новыми проблемами на фоне осеннего всплеска заболеваемости коронавирусом, а также из-за вводимых в стране ограничений.

Власти были вынуждены принимать новые ограничения, в том числе — влияющие на экономику.

В частности, как отмечает Бундесбанк, серьезный удар был нанесен экспорту Германии. В целом по прогнозам регулятора, ВВП пострадает не так сильно, как после введенного локдауна в марте и апреле.

По данным банка, в старане все еще трудно принимать правильно рассчитанные меры, которые с одной стороны могли эффективно сдерживать рост заболеваемости COVID-19, а с другой стороны — не разрушали бы экономику.