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Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT 

РИА Новости 1 час назад
Отключение Белоруссии от международной системы платежей SWIFT, если оно все-таки произойдет, парализует участие страны в мировой торговле и окажет драматическое влияние на ее экономику, заявил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов РФ Виктор Достов.
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белоруской оппозиции Светлана Тихановская ранее в понедельник заявила, что добивается отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.
Тихановская хочет отключить Белоруссию от SWIFT
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что добивается отключения страны от системы SWIFT и прекращения сотрудничества иностранных банков с белорусскими. В эфире радио Sputnik белорусский политолог Алексей Дзермант оценил ее планы.

"Отключение от SWIFT — это одна из самых крайних санкционных мер и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. До этого такие решения в отношении целой страны применялись только несколько раз: например, в случае Ирана и Северной Кореи. Надо понимать, что это парализует участие Беларуси в мировой торговле и может иметь драматические эффекты для экономики", — сказал Достов.

Поэтому потенциальные последствия отключения Белоруссии от SWIFT представляются довольно драматичными, добавляет эксперт.

"Думаю, этот риск вряд ли реализуется. Максимум, от SWIFT могут отключить отдельные банки, в рамках целевых санкций. Запрет на кредитование государственных банков иностранцами — проблема потенциально менее острая. В случае чего — получить валюту или займы можно будет и в России", — пояснил он.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах.
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Комментарии 411
Экономика , Видео , Светлана Тихановская , Алексей Дзермант , Виктор Достов , РИА Новости , ИА Sputnik
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