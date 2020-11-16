"Отключение от SWIFT — это одна из самых крайних санкционных мер и фактически означает почти полное отключение от мировой финансовой системы. До этого такие решения в отношении целой страны применялись только несколько раз: например, в случае Ирана и Северной Кореи. Надо понимать, что это парализует участие Беларуси в мировой торговле и может иметь драматические эффекты для экономики", — сказал Достов.