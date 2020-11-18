Курс российской валюты продолжают удерживать целый ряд позитивных факторов. Не исключено, что рубль продолжит укрепляться до конца года.

Рубль продолжает оставаться достаточно устойчивым — 17 ноября российская валюта на протяжении всего дня торговалась в диапазоне 76,2-76,6 руб. за доллар. На утренних торгах 18 ноября рубль также торгуется на уровне 76,1-76,3 руб. за доллар.

Поддержкой рублю выступают устойчивые цены на нефть, российский налоговый период (пик выплат придется на 25 ноября), а также некоторое снижение доллара США по отношению к основным мировым валютам на валютном рынке, что связано с оптимизмом на фоне новостей о вакцинах и, как следствие, ухода из защитных долларовых активов и вложениями в более рискованные активы, которые номинированы, в том числе, в российской валюте.

«Санкционная риторика пока утихла, возможно, в связи с тем, что окончательные итоги выборов в США еще не объявлены. В этой связи рубль вполне может остаться на текущем уровне (76-77 руб. за доллар) вплоть до конца года. Вряд ли стоит ожидать сезонного спроса на валюту от населения в силу ограниченного авиасообщения и сокращения доходов на фоне пандемии», — считают* эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня».

Негативные новости для рубля, предполагают аналитики, могут появиться в январе-феврале следующего года, когда будут окончательно подведены итогов выборов.

Но нельзя исключить и некоторого ослабления рубля после окончания налогового периода, поскольку часть участников рынка возможно решит приобрети валюту в декабре в ожидании роста доллара после нового года.

Эксперты Goldman Sachs ранее признали российский рубль лучшей валютой по доходности в 2021 году. Согласно их прогнозам, доллар США продолжит падение в ближайшей перспективе.

*Данный прогноз является мнением редакции и не является рекомендацией по совершению операций на финансовых рынках.