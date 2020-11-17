Россия может побить рекорд по производству золота 

Объем производства золота в России в 2019 году был рекордным и превысил 360 тонн, а по итогам текущего года ожидается новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости руководитель глобального управления операций на товарно-сырьевых рынках "ВТБ Капитал" Атанас Джумалиев.

"Россия в 2019 году обогнала Австралию по объемам производства золота, оно уже превышает 360 тонн, и, по нашим ожиданиям, в 2020 году оно будет еще больше", — сказал он.

Производство золота в России, по оценке Союза золотопромышленников, в прошлом году по сравнению с предыдущим годом выросло на 12% — до 368 тонн. А экспорт "желтого металла" в слитках из РФ, по данным Российской государственной пробирной палаты, за прошлый год вырос в восемь раз — до более 116 тонн против 13,9 тонны в 2018 году.

При этом "ВТБ Капитал", который является крупнейшим игроком на российском рынке золота — на него приходится около 30% операций, планирует сохранить свои позиции.

"Мы по-прежнему остаемся лидером на российском рынке. В последние годы в связи с ростом объемов производства он существенно вырос. И мы, как банк, в этом тоже участвовали путем кредитования новых проектов у ключевых производителей золота в России", — заявил Джумалиев.