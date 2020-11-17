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Эксперт объяснила, ждать ли укрепления рубля к концу 2021 года 

ИА Regnum 1 час назад
Ждать ли укрепления рубля к концу 2021 года
Фото: Reuters
Рассуждая о будущем курса рубля, нужно в первую очередь учитывать ситуацию с пандемией и появлением эффективной вакцины от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова.
«Если в прошлые годы эксперты хором отмечали в числе первоочередных факторов цены на нефть и санкционное давление, то сейчас во главе угла стоит ситуация с пандемией и перспективой появления и распространения эффективной вакцины, — сказала она. — Если в ближайшие два-три месяца общемировую эпидемиологическую ситуацию удастся стабилизировать, можно ожидать постепенного восстановления мирового спроса на энергоносители. И, как следствие, роста нефтяных цен — около 45 долларов за баррель марки Urals — и плавного укрепления рубля до отметок 72 рубля за доллар и 85 рублей за евро к концу 2021 года».
Если же ситуация не переломится, то, как полагает Комарова, последствия как для мировой, так и национальной экономики будут весьма серьезными.

«Показатели деловой активности, реальных доходов населения, платежеспособного спроса будут падать, что не сможет не затронуть национальную валюту, — сказала она. — В этих условиях ЦБ РФ, скорее всего, будет применять политику валютных интервенций, стремясь стабилизировать рубль и не допустить его падения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комарова оценила прогноз банка Goldman Sachs о будущем курса рубля.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , Ирина Комарова , Центральный банк России , ИА REGNUM
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