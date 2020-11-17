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Украине предрекли экономическую «мясорубку» 

РИА Новости 1 час назад
Украине предрекли экономическую «мясорубку»
Фото: РИА Новости
Изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине "мясорубкой" в будущем году, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров. Свои выводы он опубликовал в издании "Главред".
Эксперт отметил тяжелую ситуацию с распространением коронавируса. По словам Гончарова, такой она будет еще до полутора лет. Из-за этого будут ухудшаться позиции президента Владимира Зеленского, совершившего ряд грубых просчетов.

"Если ранее за 40 лет с ежегодным экономическим ростом в пять-шесть процентов мы собирались достичь объемов экономики Польши, то теперь за кем еще можно угнаться?" — задается вопросом специалист.

Гончаров уверен, что в среднесрочной перспективе Зеленскому придется провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство.

"Либо начнется необратимый распад. Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос", — отмечает экономист.

По его словам, у Украины хватает сильных врагов, а союзники ненадежны.
Эксперт напомнил, что экономический рост во многом зависит от роста населения, и заявил, что нынешний украинский кабмин игнорирует этот факт. Также он отметил сложность и неэффективность пенсионной системы страны.

"Сегодня на Украине имеем самый дешевый труд и самое бедное в Европе население, а продукция украинских производителей как была не конкурентной, так до сих пор таковой и остается", — констатировал Гончаров.

Самым худшим фактором он назвал недоверие украинцев к власти. Гончаров отметил, что больше половины потребления в стране оказалось в тени, а из почти 35 миллионов украинцев более 13 официально не имели дохода.

"А ведь теневая экономика неразрывно связана с реальной: падает реальный сектор экономики, падает и теневой — это закон рынка", — подчеркнул эксперт.

Гончаров уверен, что в будущем году украинцам не стоит рассчитывать на рост доходов, а промышленности в стране грозит провал.

"Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках", — подытожил он.

Украинские политики неоднократно указывали на бедственное положение украинской экономики. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху.
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Экономика , Вадим Рабинович , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Владимир Зеленский , Александр Гончаров , Международный валютный фонд , Правительство Украины
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