Украине предрекли экономическую «мясорубку» 

Изменившаяся из-за коронавируса обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность грозят Украине "мясорубкой" в будущем году, считает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров . Свои выводы он опубликовал в издании "Главред".

Эксперт отметил тяжелую ситуацию с распространением коронавируса. По словам Гончарова, такой она будет еще до полутора лет. Из-за этого будут ухудшаться позиции президента Владимира Зеленского , совершившего ряд грубых просчетов.

"Если ранее за 40 лет с ежегодным экономическим ростом в пять-шесть процентов мы собирались достичь объемов экономики Польши, то теперь за кем еще можно угнаться?" — задается вопросом специалист.

Гончаров уверен, что в среднесрочной перспективе Зеленскому придется провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство.

"Либо начнется необратимый распад. Слишком много внутри нашего общества конфликтов и разобщения, экономика просто летит под откос", — отмечает экономист.

По его словам, у Украины хватает сильных врагов, а союзники ненадежны.

Эксперт напомнил, что экономический рост во многом зависит от роста населения, и заявил, что нынешний украинский кабмин игнорирует этот факт. Также он отметил сложность и неэффективность пенсионной системы страны.

"Сегодня на Украине имеем самый дешевый труд и самое бедное в Европе население, а продукция украинских производителей как была не конкурентной, так до сих пор таковой и остается", — констатировал Гончаров.

Самым худшим фактором он назвал недоверие украинцев к власти. Гончаров отметил, что больше половины потребления в стране оказалось в тени, а из почти 35 миллионов украинцев более 13 официально не имели дохода.

"А ведь теневая экономика неразрывно связана с реальной: падает реальный сектор экономики, падает и теневой — это закон рынка", — подчеркнул эксперт.

Гончаров уверен, что в будущем году украинцам не стоит рассчитывать на рост доходов, а промышленности в стране грозит провал.

"Спад украинской экономики может получиться очень жестким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках", — подытожил он.