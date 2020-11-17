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Россия увеличила вложения в госдолг США 

Lenta.ru и ещё 2 19 часов назад
Россия увеличила вложения в госдолг США
Фото: Jim Urquhart / Reuters
Россия увеличила объем вложений в американские гособлигации. Показатель вырос с 5,85 миллиарда долларов в августе до 5,96 миллиарда в сентябре, пишет ТАСС со ссылкой на данные Минфина США.
На долю долгосрочных бумаг пришлось 3,4 миллиарда долларов, на долю краткосрочных — 2,5 миллиарда. Самым крупным держателем гособлигаций США в сентябре оказалась Япония (1,27 триллиона долларов). Второе место занимает Китай (1,06 триллиона).
Россия увеличивает вложения в госдолг США с сентября 2019 года. Исключением стал только декабрь, когда были проданы бумаги на 1,5 миллиарда долларов. Ранее эксперты призвали готовиться к тому, что уже в 2021 году госдолг США на фоне роста дефицита бюджета выйдет за пределы 100 процентов, а в 2022-м доберется до 107 процентов.
Скорость роста госдолга представляет серьезную угрозу для страны, уверены аналитики. Она повышает риск увеличения ставок по кредитам, что может затормозить развитие экономики, а также увеличивает возможность кризиса.
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Комментарии 2
Экономика , Казначейство США , ИТАР-ТАСС
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