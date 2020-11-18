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Оценена глубина падения российской промышленности 

Lenta.ru 18 минут назад
Оценена глубина падения российской промышленности
Фото: РИА Новости
В России зафиксировали очередное падение промышленного производства. По данным Росстата, в октябре 2020-го оно ускорилось до 5,9 процентов в годовом выражении, передает РИА Новости.
В частности, добыча полезных ископаемых сократилась в октябре на 8,8 процента, на 4,4 процента упал объем выпуска в обрабатывающих производствах, а обеспечение электроэнергией, газом и паром сократилось на 3,7 процента. Одновременно на 2 процента выросло производство в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов.
Минэкономразвития в сентябре представило прогноз, в котором падение экономики в 2020 году ожидается на уровне 3,9 процента. Но в Счетной палате уверены, что падение может быть более глубоким. В частности, аудиторы считают, что ВВП России просядет на 4,2-4,8 процента. Прогноз Минэкономразвития по росту экономики в 2021 году на 3,3 процента, в 2022-м на 3,4 процента и 2023-м на 3 процента аудиторы также считают чересчур оптимистичным.
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Экономика , Счетная палата , Минэкономразвития , РИА Новости
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