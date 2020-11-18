Оценена глубина падения российской промышленности 

В России зафиксировали очередное падение промышленного производства. По данным Росстата, в октябре 2020-го оно ускорилось до 5,9 процентов в годовом выражении, передает РИА Новости

В частности, добыча полезных ископаемых сократилась в октябре на 8,8 процента, на 4,4 процента упал объем выпуска в обрабатывающих производствах, а обеспечение электроэнергией, газом и паром сократилось на 3,7 процента. Одновременно на 2 процента выросло производство в водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов.