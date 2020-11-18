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Инфляция в России вторую неделю подряд сохраняется на уровне 0,2% 

ТАСС 2 часа назад
Названа недельная инфляция в РФ
Фото: РИА Новости
Инфляция в России за период с 10 по 16 ноября составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.
Таким образом, инфляция остается на уровне 0,2% вторую неделю подряд.
С начала ноября потребительские цены выросли на 0,4%, с начала года — на 3,7%. В годовом выражении инфляция на 16 ноября (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне 4,17%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров значительнее всего подорожало подсолнечное масло — на 1,5%. При этом рост цен на 2,5% и более отмечен в 18 субъектах РФ, в том числе в Республике Мордовия и Севастополе — на 5%, Республике Башкортостан — на 4,6%. При этом в Калининградской, Томской и Еврейской автономной областях масло подешевело на 0,9%, 0,6% и 0,5% соответственно.
В то же время заметно увеличилась стоимость сахара — на 1,4%, причем в 10 субъектах РФ отмечено подорожание на 2,5% и более, в том числе в Ставропольском крае — на 5,3%, Тульской области — на 3,6%. В в Хабаровском крае и Калининградской области цены снизились на 0,3%, Приморском крае — на 0,2%.
Также был отмечен рост цен на куриные яйца — на 1,2%. В ведомстве отметили, что в то же время темпы роста цен на подсолнечное масло, сахар и яйца с середины октября продолжают снижаться.
Среди остальных продуктов питания выросли цены на консервы мясные — на 0,5%, рыбу мороженую, маргарин, сыры сычужные и муку пшеничную — на 0,4%, колбасу полукопченую, масло сливочное, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупу гречневую и консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,3%, мясо кур, консервы мясные и овощные для детского питания, карамель — на 0,2%.
Одновременно подешевели свинина и пшено — на 0,2%, жирный творог и рис — на 0,2%.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 1,5%, в том числе на помидоры — на 6%, огурцы — на 5,3%, картофель — на 1,7%. В то же время цены на капусту белокочанную снизились на 0,3%.

Непродовольственные товары и медикаменты

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: бромгексин и линекс — на 0,8%, поливитамины с макро— и микроэлементами — на 0,6%, метамизол натрия (анальгин отечественный) — на 0,5%, валокордин, флуоцинолона ацетонид, алмагель (препарат для желудка) и троксерутин (препарат для лечения болезней вен) — на 0,2%.
В группе непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли на детские подгузники — на 0,3%, стиральный порошок, туалетное мыло, зубные пасту и щетку — на 0,2%.
Из остальных непродовольственных товаров за отчетный период подорожали: шампуни — на 0,4%, легковые автомобили иностранных марок, электропылесосы, смартфоны, майки, футболки мужские — на 0,3%, сигареты с фильтром отечественные — на 0,2%. При этом цены на носки и детские гольфы снизились на 0,4%.
Стоимость бензина автомобильного не изменилась, цены на дизельное топливо выросли на 0,2%.
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