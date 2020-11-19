Кризис в РФ сочли самым мягким за десятилетия

Нынешний кризис в России, спровоцированный обрушением цен на углеводороды и пандемией коронавируса, назвали самым мягким за два десятилетия. К такому выводу пришли эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), передает РБК. В макропрогнозе нынешний спад сравнивали с теми, что происходили в 1998, 2008-2009 и 2014-2015 годах. Специалисты уверены, что сейчас последствия для экономики страны будут мягче.

Специалисты подчеркнули, что сейчас общий уровень финансового стресса значительно меньше, поэтому у граждан и компаний не так много стимулов к тому, чтобы выводить деньги из банковской системы. Кроме того, внутренний валютный рынок находится в более стабильном положении, а цены на иностранные товары изменились слабо, поэтому нет резкого скачка инфляции. В АКРА считают, что к докризисным показателям страна вернется к 2022-2023 году.