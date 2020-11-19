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ЦБ предсказал ускорение спада российской экономики 

Lenta.ru 31 минуту назад
ЦБ предсказал ускорение спада экономики
Фото: РИА Новости
Падение ВВП России в четвертом квартале этого года может ускориться до пяти процентов или даже больше. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов, пишет «Интерфакс».
В третьем квартале экономика сократилась на 3,6 процента. ЦБ предсказывает, что пауза в восстановлении мировой и российской экономики продлится до весны 2021 года из-за второй волны коронавируса. По словам Тремасова, Банк России в базовый прогноз не закладывает сценариев жесткого локдауна.
Он отметил, что большую роль будет играть появление вакцины. Если начнется массовая вакцинация, то во втором полугодии следующего года произойдет ускоренное восстановление экономики, считает Тремасов.
Ранее международная страховая компания Euler Hermes ухудшила прогноз для российской экономики на 2021 год. Еще в сентябре эксперты полагали, что ВВП страны вырастет на 2,9 процента, но в ноябре они обещают рост только на 2,2 процента.
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Экономика , Центральный банк России
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