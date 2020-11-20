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«Золотые паспорта» для богатых иностранцев введут в РФ 

News.ru и ещё 6 1 час назад
«Золотые паспорта» для иностранцев введут в России
Фото: globallookpress.com
Минэкономразвития разрабатывает «золотые паспорта» для богатых иностранцев, как это уже ввели на Кипре, в Британии и Сингапуре. Однако пока Россия может предоставить только вид на жительство.
Так российские власти хотят заманить богатых иностранных инвесторов, готовых вложиться в экономику страны. Но при этом «золотые паспорта» призваны не формировать «ложных предпосылок» к получению миграционного статуса, пишут «Известия».
Для получения «золотого паспорта» иностранцы должны выполнить как минимум одно из четырёх условий: владеть какой-то российской компанией, вложив в неё не менее 15 млн руб., вложить 15 млн руб. в российский бизнес или открыть собственное дело с уставным капиталом не менее 10 млн руб., не менее трёх лет быть владельцем российской недвижимости или гособлигаций на сумму 30 млн руб.
Проект, полагают в Минэкономразвития, станет «хорошим стимулом» для привлечения денег иностранцев и создания рабочих мест. Пока неизвестно, на жителей каких стран рассчитана эта инициатива. Известно, что за прошлый год вид на жительство в РФ получили 184 тыс. иностранцев, в основном, выходцев из СНГ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Еврокомиссия приступила к расследованию в отношении Кипра и Мальты по фактам предоставления гражданства или вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику. По его итогам в отношении этих стран могут быть введены санкции.
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Экономика , Экономика России , Минэкономразвития , Еврокомиссия , газета "Известия"
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