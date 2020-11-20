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СМИ: немецкий бизнес выступил с предложением к США по "Северному потоку 2"

Праймиещё 1
2 часа назад
Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку 2", сообщат газета Handelsblatt.
В Германии обратились к США из-за "Северного потока-2"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С победой на выборах Джо Байдена в Германии и в экономике Германии возлагаются большие надежды на возрождение трансатлантического партнерства", — говорится в письме от 17 ноября, которое приводит издание.
Однако бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2" за счет европейских компаний", говорится в письме, Восточный комитет призывает США "воздержаться от экономических штрафов", пишет издание.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Экономика,Джозеф Байден,Shell,Газпром,ЕС,Handelsblatt,
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