В Германии обратились к США из-за "Северного потока-2"

Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку 2", сообщат газета Handelsblatt.

Однако бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2" за счет европейских компаний", говорится в письме, Восточный комитет призывает США "воздержаться от экономических штрафов", пишет издание.