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Правительство посчитало, сколько другие государства должны России 

News.ru 2 часа назад
Доля просроченной задолженности зарубежных государств России может достигнуть 25%. Прогноз опубликован в проекте изменений в программу управления госфинансами.
Минфину поручено в следующем году снижать долю просроченной задолженности иностранных государств-заёмщиков. Согласно документу, новым целевым показателем ведомства становится уровень «плохих долгов», сообщают «Известия».
Согласно задаче, поставленной в документе, задолженность зарубежных государств в следующем году должна снизиться до 24%, к 2023 году достигнуть 23% и остаться на этом уровне в 2024 году.
По состоянию на 1 ноября текущего года Россия выдала займов на сумму 120 млрд руб. Вернули за этот же период заёмщики 107 млрд руб. До пандемии планировалось прокредитовать иностранных партнёров на 300 млрд руб. Но сейчас рассматривается возможность изменений в графике платежей.
В целом же ведомство ожидает запланированное поступление платежей в установленные сроки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева высоко оценила решение стран G20 принять меры по предотвращению углубления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
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Комментарии 21
Экономика , Видео , Кристалина Георгиева , Международный валютный фонд , Минфин , газета "Известия"
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