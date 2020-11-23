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РБК: в России ликвидируют восемь институтов развития 

РИА Новости 38 минут назад
В России готовят реформу институтов развития
Фото: ТАСС
В правительстве решили ликвидировать восемь структур в рамках реформы институтов развития. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с утвержденной концепцией реорганизации ведомств.
Речь идет о ликвидации следующих институтов: Фонда развития моногородов, АО "Особые экономические зоны", Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Росинфокоминвеста и Агентства по технологическому развитию.
Как утверждается, в число ликвидируемых организаций также вошли три структуры, отвечавшие за развитие дальневосточного региона. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в комментарии РБК подчеркнул, что весь функционал институтов по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится.

"Возможно, будет объединение нескольких юридических лиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся расходов", — заявил Чекунков.

Планируется, что часть функций упраздненных институтов перейдет к ВЭБ.РФ. Также на базе этой госкорпорации предусмотрено создание единого института развития.
Также отмечается, что под управление ВЭБ.РФ планируют передать Российский экспортный центр, Корпорацию "МСП", ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд "Сколково", "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
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Комментарии
Экономика , Компании , Алексей Чекунков , Роснано , Фонд Сколково , Фонд содействия инновациям , Фонд развития промышленности , РБК
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