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Курс доллара: что будет с рублем на этой неделе 

Мария Иванова 2 часа назад
Курс доллара: что будет с рублем на этой неделе
Фото: Reuters
Аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков считает, что на этой неделе курс доллара упадет ниже 76 рублей: условия для укрепления российской валюты уже есть.
По мнению Кочеткова, в ОПЕК+ сохранят ограничения на нефтедобычу, благодаря чему цены на топливо не упадут ниже 43-45 долларов за бочку.
Кроме того, новости об эффективности вакцин возвращают инвесторам надежды на восстановление глобальной экономики и интерес к рисковым активам, в том числе и рублю.
Кочетков добавил, что на российскую валюту в ближайшее время будут влиять налоговый период и пакет стимулов для экономики США, который обсуждают в Конгрессе.
Также банковские аналитики прогнозируют, что в 2021 году сырьевые товары начнут дорожать, а доллар — падать. Все это улучшает шансы рубля на рост.
Кочетков считает, что уже на этой неделе доллар может оказаться ниже 76 рублей, а евро — 90 рублей. Если это произойдет, российская валюта будет укрепляться и дальше.
Как сообщал «Рамблер», на торгах Мосбиржи в прошлую пятницу, 20 ноября, курс доллара рос на 6,5 копейки, до 76,115 рубля. Евро дешевел на 10,25 копейки, до 90,235 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова отмечала, что рубль поддерживают нефтяные котировки, задержавшиеся у отметки в 45 долларов за баррель.
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Экономика , Андрей Кочетков , Альфа-банк
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