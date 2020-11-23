Ещё
Далее:
Читайте также:
3 месяца кино за 199 рублей в Okko
3 месяца кино за 199 рублей в Okko Оформить сейчас ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.89
$
75.99
90.15
90.10
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
46.06
+0.63 Золото
1871.50
–0.18 РТС
1262.69
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
23.11
1.1870
+0.0058
09.11
1.1812
19.11
11.11
28.10

Немцы осадили США за «Северный поток — 2» 

Артём Кульша 54 минуты назад
Немцы осадили США за «Северный поток — 2»
Фото: ТАСС
Санкции США в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», станут недопустимым вмешательством в международное право. Об этом, как сообщает Welt, заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес.
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся трубопровод из России в Германию по дну Балтийского моря. США препятствуют окончанию его строительства, потому что считают проект политическим — с его помощью Россия якобы стремится увеличить свое влияние в Европе.
Некоторое время назад средства массовой информации сообщили, что власти США через свои посольства в странах Европейского союза оказывают давление на европейские компании, участвующие в реализации проекта, и угрожают им санкциями.

«Такой подход совершенно исключен среди союзников», — заявил вчера Хермес, глава организации немецких лоббистов в Восточной Европе.

Он назвал недопустимым вмешательством в международное право вероятное введение США экстерриториальных санкций и от лица Восточного комитета немецкой экономики призвал уходящую администрацию Соединенных Штатов Америки уважать европейский суверенитет и возобновить всестороннее сотрудничество с властями Германии и Евросоюза.
В октябре Государственный департамент США распространил санкции против «Северного потока — 2» на компании, которые предоставляют услуги или финансирование для судов, участвующих в реализации проекта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это примером рейдерской конкуренции, а линию США по постоянному введению санкций против России и ее экономических операторов — достаточно недружественной, деструктивной и наносящей вред двусторонним отношениям.
Видео дня. Как получить ипотеку под 3% в Подмосковье
Комментарии 2
Экономика , Дмитрий Песков , ЕС , Госдеп США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
В России вводятся новые правила получения пенсий
01:00
В России вводятся новые правила получения пенсий
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение