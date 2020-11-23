В Госдуме оценили заявление ФРГ по «Севпотоку-2»

«Для того, чтобы эту независимость и суверенитете обеспечить, европейцам предстоит многое пересмотреть в своих отношениях с заокеанскими партнёрами. Понятно, что сами они так пока вопрос не ставят и не формулируют, но без пересмотра межгосударственных отношений… подобная линия поведения со стороны Вашингтона может постоянно возобновляться», — добавил он.