Предсказан глобальный передел мира в пользу России 

Экономист, академик РАН Сергей Глазьев отметил, что мир вступил в смену вековых циклов системного накопления капитала, что грозит падением Европы и США и появлением нового мирового лидера. Об этом пишет «Царьград».

По словам эксперта, новым мировым лидером становится Юго-Восточная Азия, где свои позиции продолжает укреплять Китай.

«Для нашей страны это очень серьезный вызов, связанный с тем, что после краха Советского Союза мы утратили экономический суверенитет и фактически стали сырьевым придатком, периферией европейской и американской экономик. (…) Но с 2009 года мир вступает в неизбежную фазу смены вековых циклов системного накопления капитала», — пояснил экономист.

Глазьев отметил, что каждый такой цикл приводит к тому, что уходящие гегемоны, пытаются удержать свое господство.

«В том числе развязывая мировые войны с теми новыми центрами экономической активности, которые они не контролируют. Как правило, новые центры экономической активности возникают на периферии, пользуясь технологиями, институтами, знаниями старых центров», — пояснил он.

Он высказал мнение, что Россия должна использовать собственный потенциал и успеть «поймать момент». Для этого, по словам Глазьева, нужно лишь сменить принципы экономического развития.