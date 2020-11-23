Девальвация рубля: экономисты оценили предупреждение Путина 

Опрошенные каналом «360» экономисты допустили сильные скачки курса рубля в ближайшее время, но подчеркнули, что серьезной девальвации ни ему, ни основным мировым валютам не грозит.

Так эксперты прокомментировали заявление президента России Владимира Путина на саммите G20. Как сообщал «Рамблер», он отметил, что пандемия угрожает валютам девальвацией, особенно в странах с низкими доходами.

Путин рассказал, что Россия поддержала экономику и своих граждан за счет привлечения долговых ресурсов на внутреннем рынке и накопленных резервов, но у некоторых стран с формирующейся рыночной экономикой таких возможностей нет.

Экономист инвестиционного фонда «КТ» Вячеслав Зайченко отметил, что рубль уже девальвирован: этот процесс идет с 2014 года и «никуда не исчез».

«По поводу его сильных волатильных скачков в ближайшее время — все может быть, потому что 14 декабря никто не отменял, итоги американских выборов», — заявил Зайченко.

После 14 декабря, по его мнению, ситуацию перестанет быть острой. Он обратил внимание, что в последние две недели рубль укреплялся, и допустил его дальнейшее укрепление.

Финансист Александр Саяпин заявил, что вероятность девальвации рубля невысока, но даже если это случится — она будет мягкой и неощутимой для россиян.

«По доллару и евро — тоже думаю, что будет все нормально. Эти опасения связаны с тем, что народ не работает, а кушать продолжает, и из-за этого экономика всех стран проседает», — объяснил он.

В то же время новости об эффективности вакцин от коронавируса дают надежду на восстановление глобальной экономики.