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"Доллар упадет на треть"

Мария Иванова
2 часа назад
Экономист Михаил Делягин заявил, что доллару грозит падение на треть к основным мировым валютам. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Metametrica.
"Доллар упадет на треть"
Фото: ТАССТАСС
По его мнению, доллар подешевеет и к рублю, но это не будет заслугой российской валюты: рубль останется слабым и, к примеру, курса в 55 рублей за евро ждать не стоит.
Сбережения эксперт посоветовал хранить в евро, швейцарских франках или золотых монетах.
«Если есть некоторый запас прочности, можно взять рублевый кредит на годик, сразу его перевести в валюту и через годик остаться в чистом выигрыше. Но здесь все-таки некоторый риск есть, потому что непонятно - не ограбят ли вас, не закроется ли ваш банк», - отметил Делягин.
Как сообщал «Рамблер», ранее падение курса доллара к рублю прогнозировал экономист Михаил Хазин.
Он сослался на своего знакомого, специалиста по финансовым спекуляциям Игорь Тощакова, который 27 лет прожил в Калифорнии и занимался «серьезными» спекуляциями.
«Он говорит: «Рубль вернется, зуб даю, курс - 45 относительно доллара», - рассказал Хазин.
Экономика,Михаил Делягин,Михаил Хазин,
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