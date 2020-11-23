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Названа дата запуска информационной системы для экспортеров 

Lenta.ru 2 часа назад
Названа дата запуска информационной системы для экспортеров
Фото: РИА Новости
Российский экспортный центр (РЭЦ) запустит информационную систему для экспортеров «Одно окно» 26 ноября. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
Система «Одно окно» предоставит российским бизнесменам онлайн-доступ к услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. Первыми станут доступны наиболее востребованные экспортерами сервисы: подтверждение нулевой ставки НДС, оформление субсидий, таможенных деклараций. В 2021 году заработает уже 20 сервисов.
Разработка этой системы предусмотрена нацпроектом «Международная кооперация и экспорт». Он состоит из пяти федеральных проектов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». Среди целей нацпроекта — достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов, а также рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году до 250 миллиардов долларов.
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