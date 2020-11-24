Ещё
Далее:
Читайте также:
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман
Сериал «Отыграть назад» с Николь Кидман Премьера в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.87
$
76.19
90.00
90.27
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
46.60
+0.06 Золото
1828.66
+0.11 РТС
1262.69
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1851
+0.0039
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

России предрекли падение поставок нефти и газа в Европу 

Lenta.ru 1 час назад
России предрекли падение поставок энергоресурсов в Европу к 2040 году из-за планов Евросоюза (ЕС) снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. Такой прогноз вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун дал в интервью газете «Коммерсантъ».
По его мнению, в ближайшие 20 лет европейский нефтяной рынок может уменьшиться в два раза. Объемы поставок газа также будут сокращаться, однако падение будет не таким сильным, если цены на этот вид топлива остаются низкими.
Как сообщил Федун, «Лукойлу» придется модернизировать свои предприятия в Европе, чтобы соответствовать требованиям дорожной карты проекта «Зеленая сделка» (Green Deal), запущенного Еврокомиссией в конце 2019 года. Кроме того, компания откажется от строительства больших нефтегазохимических комплексов. «Лукойл» будет реализовывать проекты, которые гарантированно окупятся к 2035 году.
По его словам, с развитием технологий появляется возможность практически бесконечной вторичную переработку пластиков. В результате с рынка уйдет спрос на 3-5 миллиона баррелей нефти в сутки.
Последние новости
Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену Трамп отказался признать итоги выборов после начала передачи власти Байдену В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году В Совфеде рассказали об индексации пенсий в 2021 году Российский миротворец получил ранения в Нагорном Карабахе Российский миротворец получил ранения в Нагорном Карабахе
Комментарии 1
Экономика , Видео , Леонид Федун , ЕС , Еврокомиссия , Лукойл , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет