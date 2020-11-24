Россияне одобрили рост НДФЛ для богатых

В России с 2021 года будет увеличен подоходный налог "для богатых" с 13% до 15%. К ним власти отнесли граждан с ежегодным доходом более 5 млн рублей. Две трети россиян такую меру одобряют. Однако опрошенные "Газетой.Ru" эксперты считают, что "забрать у богатых" — решение скорее политическое, нежели экономическое, а ожидаемые от него дополнительные поступления в масштабах бюджета очень малы.

Почти две трети (65%) россиян одобряют закон, предполагающий повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для граждан с ежегодным доходом более 5 млн рублей. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob. Накануне, 23 ноября, закон подписал президент России Владимир Путин . Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

19% затруднились оценить решение властей ввести повышенное налогообложение «для богатых». Некоторые из опрошенных отметили, что людей с годовым доходом более 5 млн очень мало, и этот закон — «пыль в глаза народу». Почти столько же респондентов (16%) высказались против закона.

«Нужно более действенно и качественно администрировать средства по уже имеющимся налогам. Это разжигает рознь между разными социальными группами, например, 5 млн в год — это не только зажравшиеся топ-менеджеры, но и люди, занимающиеся работой, связанной с риском для жизни, например, пилоты гражданской авиации», — заметил один из участников опроса.

Количество сторонников решения о повышении ставки НДФЛ растет с увеличением возраста опрошенных: среди молодежи до 24 лет новую норму поддерживает 51%, а среди россиян старше 45 лет — 71%.

Политическое решение

Закон вступит в силу 1 января 2021 года. Вырученные средства власти обещают направить на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. При этом новая норма не будет распространяться на единовременные доходы, к примеру, полученные от продажи имущества. В такие случаях вырученные суммы, даже превышающие установленный порог, все равно будут облагаться стандартным налогом в 13%. Налог по повышенной ставке будет взиматься не со всего дохода, а с превышения над 5 млн Предполагается, что в следующем году бюджет получит дополнительные 60 млрд рублей, а в 2022 и 2023 — 64 млрд и 68,5 млрд рублей соответственно.

60 млрд рублей недостаточно, поскольку число детей с орфанными заболеваниями в стране растет ежегодно, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал . Он указывает, что только в 2020 году на закупку лекарств по 12-ти заболеваниям (всего их 29) в федеральном бюджете было выделено 61,8 млрд рублей, причем эта сумма выросла на 6,1 млрд рублей по сравнению с 2019 годом.

По оценкам Сигала, всего нововведение затронет не более 0,1% российских граждан работоспособного возраста или около 100 тыс. человек.

Решение увеличить подоходный налог для более обеспеченных граждан скорее политическое, а не экономическое, считает руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев

«Богатых не любят ни в одной стране мира, однако, у нас в России не любят особенно — сказывается социалистическое прошлое, — заметил он. — Многие до сих пор хотят, чтобы не было богатых, а не чтобы не было бедных». Эксперт также подчеркнул, что в масштабах бюджета предполагаемые дополнительные поступления — это «крохи», а в кризис принято наоборот снижать налоги и для граждан, и для компаний.