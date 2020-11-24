Российская национальная валюта недооценена по фундаментальным показателям, но это носит временный характер, к концу года рубль может укрепиться, говорится в исследовании Credit Suisse Investment Outlook 2021.

По словам аналитиков, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные, пусть и не масштабные, интервенции ЦБ на валютном рынке, рубль стал одной из самых слабых валют в регионе, передает РИА «Новости»

«Мы считаем, что рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару США исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте», — отмечают в Credit Suisse.

По их мнению, большинство факторов, лежащих в основе ослабления рубля в этом году, носят временный характер. В частности, с середины августа рубль торгуется в неблагоприятных геополитических условиях.

Экономисты также отмечают, что бегство капитала усилилось по нескольким причинам. Во-первых, правительство решило пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами. Во-вторых, сильно изменилась структура сбережений в домохозяйствах.

«По нашим оценкам, благодаря этому изменению в поведении домохозяйств общий спрос на иностранную валюту в первом полугодии 2020 года вырос на 1,5-2 миллиарда долларов. Поскольку волатильность на валютном рынке лишь увеличилась, а процентные ставки не выросли, не исключено, что эта тенденция сохранилась и во втором полугодии», — прогнозируют в Credit Suisse.