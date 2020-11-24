Ещё
Далее:
Читайте также:
«Интимные места»: откровенная драма
«Интимные места»: откровенная драма Без стеснения ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.91
$
76.15
90.21
90.23
Прогноз
30.11 – 07.12
$
76.18
90.24
Индексы и котировки Brent
46.49
+0.37 Золото
1823.79
–0.10 РТС
1256.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.11
1.1883
+0.0071
09.11
1.1812
20.11
12.11
29.10

Аналитики предсказали укрепление рубля к концу года 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Российская национальная валюта недооценена по фундаментальным показателям, но это носит временный характер, к концу года рубль может укрепиться, говорится в исследовании Credit Suisse Investment Outlook 2021.
По словам аналитиков, несмотря на стабильный профицит по счету текущих операций и постоянные, пусть и не масштабные, интервенции ЦБ на валютном рынке, рубль стал одной из самых слабых валют в регионе, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что рубль недооценен по фундаментальным показателям, таким как экономический рост, размер счета текущих операций и реальные процентные ставки. Мы считаем, что у рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару США исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте», — отмечают в Credit Suisse.

По их мнению, большинство факторов, лежащих в основе ослабления рубля в этом году, носят временный характер. В частности, с середины августа рубль торгуется в неблагоприятных геополитических условиях.
Доллар рухнул до минимума с 2018 года
Экономисты также отмечают, что бегство капитала усилилось по нескольким причинам. Во-первых, правительство решило пересмотреть соглашения об избежании двойного налогообложения с популярными офшорными странами. Во-вторых, сильно изменилась структура сбережений в домохозяйствах.

«По нашим оценкам, благодаря этому изменению в поведении домохозяйств общий спрос на иностранную валюту в первом полугодии 2020 года вырос на 1,5-2 миллиарда долларов. Поскольку волатильность на валютном рынке лишь увеличилась, а процентные ставки не выросли, не исключено, что эта тенденция сохранилась и во втором полугодии», — прогнозируют в Credit Suisse.

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник снижался на 32 копейки — до 75,86 рубля, курс евро опустился на 35 копеек — до 89,85 рубля. Стоимость нефти растет на 1% — до 46,50 доллара за баррель по марке Brent.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Бундестаг проголосовал за поддержку «Северного потока – 2» Бундестаг проголосовал за поддержку «Северного потока – 2» В Германии предрекли «решающую схватку» за «Северный поток – 2» В Германии предрекли «решающую схватку» за «Северный поток – 2» Эксперт объяснил остановку строительства терминала для американского СПГ в Германии Эксперт объяснил остановку строительства терминала для американского СПГ в Германии
Комментарии 15
Экономика , Видео , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Получение выплат на жилье упростили в РФ
00:27
Получение выплат на жилье упростили в РФ
Недвижимость Личный счет
В России продлили льготную ипотеку
00:57
В России продлили льготную ипотеку
Недвижимость
Россияне копят наличку
00:35
Россияне копят наличку
Личный счет Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение