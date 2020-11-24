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Жириновский считает, что Пенсионный фонд России упразднят 

ТАСС и ещё 12 2 часа назад
Жириновский спрогнозировал упразднение ПФР
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во вторник выразил мнение, что Пенсионный фонд РФ будет упразднен, а пенсии начнут выплачивать гражданам напрямую.
"Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен", — сказал Жириновский журналистам перед началом пленарного заседания Госдумы.

"Это огромное количество чиновников, помещений, это огромная бюрократическая структура. И пенсии [станут] платить напрямую гражданам", — добавил лидер либерал-демократов, отметив, что произойдет "такая цифровизация движения денег по стране".

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Экономика , Владимир Жириновский , Пенсионный фонд РФ , Госдума , ЛДПР
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