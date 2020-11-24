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Россияне могут остаться без телевизоров 

Артём Кульша 1 час назад
Россияне могут остаться без телевизоров
Фото: ТАСС
В России может возникнуть дефицит гаджетов. Об этом представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заявил «Форбсу».
В декабре, как сообщал «Рамблер», президент Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на продаваемые в стране гаджеты (смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV).
В марте Государственная дума перенесла срок его вступления в силу на 1 января 2021 года, а в ноябре ее комитет по экономической политике рекомендовал принять во втором чтении законопроект о его переносе на март будущего года.
Вчера правительство утвердило порядок предустановки российского ПО на гаджеты, произведенные после 1 января 2021-го, и поручило Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций до 15 декабря определить перечень рекомендованных к предустановке приложений.
В тот же день заместитель главы Минцифры Максим Паршин рассказал, что депутаты подготовили проект закона о переносе сроков предустановки ПО на 1 апреля следующего года. Также он сообщил о проработке вариантов, которые позволят сбалансировать интересы всех участников рынка — профильных ассоциаций, производителей техники, ретейлеров, разработчиков мобильных операционных систем и магазинов приложений.
В свою очередь, Гуськов назвал возможный неперенос сроков вступления закона в силу при условии выполнения Минцифры поручения правительства в срок неуважением к индустрии высоких технологий. Он сообщил, что предустановка приложений невозможна без подготовительного периода.
По его словам, если с 1 января в России будет запрещена продажа гаджетов без российских приложений, то новинки купить будет невозможно, а старые запасы быстро закончатся, в результате чего возникнет дефицит техники.
Видео дня. Доля просрочки по выданным Россией госкредитам достигнет 25%
Комментарии 2
Экономика , Антон Гуськов , Максим Паршин , Владимир Путин , Госдума , Forbes
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