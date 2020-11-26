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В Госдуме высказались по поводу идеи упразднить ПФР 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 1 час назад
В Госдуме высказались по поводу идеи упразднить ПФР
Фото: РИА Новости
Все предложения по вопросу изменения пенсионной системы в Росси должны стремиться к одной цели — достойной пенсии для всех россиян. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
По его словам, какие-то предложения сейчас готовит «Справедливая Россия», нужно посмотреть, что они предлагают. Депутат добавил, что при рассмотрении вопроса об упразднении ПФР нужно понять, какое ведомство вместо него будет выполнять ряд государственных функций, пишет РИА Новости.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, глава «Справедливой России» Сергей Миронов неоднократно критиковал работу ПФР и призывал ликвидировать фонд, как посредника между государством и гражданами.
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Экономика , Сергей Миронов , Владимир Жириновский , Пенсионный фонд РФ , Справедливая Россия , ЛДПР , РИА Новости
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